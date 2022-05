Slovenski ustvarjalec Matej Rimanić nagrajen na festivalu v Cannesu 24ur.com Filmski festival v Cannesu je letos prvič vstopil tudi v partnerstvo s priljubljeno spletno platformo, ki je imela v sklopu festivala svojo tekmovalno kategorijo kratkih filmov s TikToka. K prijavi so povabili že uveljavljene, pa tudi nove filmske ustvarjalce. Na festival so prijavili kratke izvirne videoposnetke, ki so morali biti dolgi od 30 sekund do tri minute.

