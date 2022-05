Dejan Vunjak: konec je! Čas je za spremembe TOčnoTO.si Pevec Dejan Vunjak je eden najboljših pevcev pri nas. Pa ste vedeli, da je sin slovenske glasbene legende, Brendija, ki je žal preminul leta 2011 med nastopom v Lipici. Dejan pa je svojo samostojno glasbeno kariero začel graditi leta 2012, ko je izdal svoj prvi hit. Želim, želim in vse od takrat se njegova glasbena […] Dejan Vunjak: konec je! Čas je za spremembe was first posted on 24 maja, 2022 at...

Sorodno



























Oglasi