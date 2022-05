Presenečenje za obe zvezi: Če se danes kaj konkretno ne spremeni, ne bo nič SiOL.net "V zadnjem času smo imeli res dober občutek, pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) so bili zadovoljni po ogledih dvoran in hotelov. Nisem pričakoval, da Madžarom ne bi uspelo pridobiti garancij. Včeraj smo bili šokirani in presenečeni tako mi kot pri madžarski zvezi. Ne bom še rekel, da je konec upanja, a če se danes kaj konkretno ne spremeni pri Madžarih, ne bo nič," je ponedeljkovo informacijo, d...

Sorodno













Oglasi