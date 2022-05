Osebne finance vse pogosteje urejamo na pametnem telefonu SiOL.net Minili so časi, ko smo osebne finance opravljali med obiskom bančne poslovalnice ali prek zaslona osebnega računalnika. Danes je pomembno, da nam je dostop do osebnih računov na voljo kjerkoli in ob vsaki uri dneva. Da je to mogoče in predvsem varno, potrebujemo zmogljiv pametni telefon, kot je Huawei P50 Pro! In bančno aplikacijo, kot je na primer NLB Klikin naše največje banke.

