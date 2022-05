Na vidiku so podražitve pri večini operaterjev, A1 jih je že napovedal Tehnozvezdje Avtor Matjaž Ropret V drugo polovico leta bodo najmanj naročniki A1 vstopili z višjimi računi za telekomunikacijske storitve, toda zelo verjetno se bo z napovedjo višjih cen v kratkem pridružil še kakšen operater. Dogajanje v svetu že od konca 2021 ni ravno vzpodbudno in približno takrat, ko se je najprej drastično podražila električna energija (in še vedno vztraja na visokih cenah), sem tudi prvič slišal zaskrblj ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Huawei

Internet

Sebastian Vettel Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Matej Tonin

Bojan Požar