Ženskam moramo omogočiti varno prekinitev nosečnosti, brez obsojanja 24ur.com V Sloveniji je vsaj polovica nosečnosti nenačrtovanih, zato je za zmanjševanje dovoljenih splavov, so enotni ginekologi, pomembna kakovostna spolna vzgoja in kontracepcijska zaščita. A ker ženska še vedno lahko nenačrtovano zanosi, je nujno, da ohranimo pravico do varne umetne prekinitve nosečnosti, za katero se mora odločiti ženska sama, brez obsodb, je jasen ginekolog Mišo Rajić. Ozaveščanje o ...

