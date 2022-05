Na NIJZ so pripravili navodila za okužene z virusom opičjih koz, ki se zdravijo v domači oskrbi. Slednji naj ostanejo doma, omejijo stike in upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja bolezni v obdobju, ki ga določi zdravnik in načeloma traja, dokler ne odpadejo kraste. Navodila so pripravili tudi za tesne stike okuženih. Če morajo okuženi z virusom opičjih koz, denimo zaradi obiska zdravnik ...