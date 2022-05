Rusi pozivajo: "Če se želi svet izogniti prehranski krizi, odpravite sankcije" #vŽivo #video SiOL.net 91. dan ruske invazije na Ukrajino. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v Mariupolu pod ruševinami stanovanjske hiše našli več kot 200 razpadajočih trupel. Proruske čete so medtem s pomočjo artilerijskega orožja izstrelile letake z navodili za predajo, ki so namenjeni ukrajinskemu prebivalstvu. Prvič so ruske rakete zadele dve območji mesta Zaporožje na jugu Ukrajine, pri čemer je en človek umr...

