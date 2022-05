Zmagovalka MasterChef Slovenija povila prvega otroka! Poglejte, kako ljubko ime mu je nadela TOčnoTO.si Sara Rutar, prva ženska zmagovalka MasterChef Slovenija, je postala mamica. S partnerjem Dejanom Gajićem sta se razveselila fantka. Na družbenem omrežju je Sara delila prvo družinsko fotografijo in dopisala: “Včeraj 23.5.2022 ob 21:40 naju je razveselil najin mali Gabriel 💙 😇 Ati in mamica sta neizmerno vesela in ponosna, da si naju izbral za starša🤍✨” […] Zmagovalka MasterChef Slovenija povila prv...

