S porazom Trebanjcev prvenstvo odločeno; med elito se vračata Krka in Krško Dolenjski list Ekipa Gorenja Velenja je v torek na zaostali tekmi 14. kroga Lige NLB na domačem parketu premagala zasedbo Trima Trebnjega in tako odločila tekmovanje. Celjani so novi državni prvaki, saj imajo krog pred koncem neulovljive štiri točke prednosti pred drugouvrščenimi izbranci Uroša Zormana. preberite več » ...

