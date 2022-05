Celjski rokometaši se že pred zadnjo tekmo letošnje sezone veselijo državnega naslova (foto: RK CPL) Rokometaši Celja Pivovarne Laško se že pred odigrano zadnjo tekmo sezone veselijo jubilejnega 25. naslova državnih prvakov. Do tega so jim pomagali Velenjčani, ki so premagali še edine celjske konkurente za naslov, rokometaše iz Trebnjega. Celjani so državni prvaki postali še pred zadnjim krogom, p ...