Janko: Ugotovil sem, da ne morem brez Monje #video SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Janko priznal, da je do Monje razvil čustva in da je ugotovil, da mu je brez nje težko. Pri pisanju končne zaobljube bo tako poslušal, kar mu govori srce, upa pa, da bo tako ravnala tudi ona.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Jelka Godec