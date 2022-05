Klepačeva v dvojicah izpadla v drugem krogu SiOL.net Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju za grand slam v Parizu v konkurenci dvojic izpadla v prvem krogu. S Čilenko Alexo Guarachi sta po uri in 47 minutah izgubili proti Norvežanki Ulrikki Eikeri in Američanki Catherini Harrison z 2:6 in 4:6. Šesti nosilki tako nista upravičili vloge favoritinj.

Sorodno















Oglasi