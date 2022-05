Pred vrati največji arhitekturno nepremičninski festival - Odprte hiše Slovenije Vlada RS Še nekaj dni nas loči do pričetka festivala Odprte hiše Slovenije, pri katerem tudi letos sodeluje javna agencija SPIRIT Slovenija. Festival, ki bo letos potekal že trinajstič, najširši javnosti ponuja brezplačne oglede odlične arhitekture in prostorskih ureditev. Tako si bo med 27. in 29. majem 2022 v živo možno ogledati več kot 60 stanovanj in družinskih hiš, izobraževalnih, poslovnih, kulturnih, turističnih in športnih stavb ter zunanjih ureditev in se udeležiti strokovnih vodenj po celotni Sloveniji. Rdeča nit letošnjega dogodka je »Arhitektura v novi realnosti.«

