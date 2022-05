Odprte hiše vabijo na ogled tudi na Primorskem Primorske novice Najširši javnosti približati kakovostno slovensko arhitekturo. To je poslanstvo največjega festivala arhitekture, nepremičnin in kakovostnih ureditev, Odprte Hiše Slovenije (OHS), ki bo med 27. in 29. majem vabil k udeležbi po vsej Sloveniji, tudi na Primorskem.

