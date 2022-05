Ko je Janez Janša lani decembra vsem polnoletnim prebivalcem poslal pismo s pozivom k cepljenju, je med nekaterimi prejemniki završalo, ker ni bilo jasno, od kod so bili pridobljeni osebni podatki prejemnikov in kako se je z njimi ravnalo. Inšpekcijski nadzor, ki ga je sedaj zaključil Informacijski pooblaščenec, je dognal malomarno ravnanje, saj so osebne podatke pošiljati kar ...