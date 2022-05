Konec za utrujenega Dončića, Golden State kot vihar v finale SiOL.net Golden State je z 69:52 dobil prvi polčas, ko je dal Luka Dončić samo šest točk. Ljubljančan je v tretji četrtini s 15 točkami Dallas sicer približal, a domači so bili na peti tekmi finala zahodne konference razred boljši. Končni izid 120:110 in v veliki finale lige NBA so se Stephen Curry in soigralci uvrstili s 4:1 v zmagah.

