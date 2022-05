Luka gre na počitnice: Dallas s porazom končal sezono Reporter Košarkarji Golden State Warriors so prvi finalisti severnoameriške košarkarske lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference so v domači dvorani proti Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića slavili s 120:110 in napredovali s 4:1 v zmagah.

