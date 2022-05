Sodelavko Pussy Riot ob prihodu v Slovenijo prijeli, nato so grmele proti "nacistu" Putinu Reporter Evropska turneja ruske feministične zasedbe Pussy Riot je namenjena predvsem izražanju solidarnosti z Ukrajino in protivojnih stališč, so sporočile članice skupine pred včerajšnjim koncertom v sklopu Lezbične četrti. Evropske države so pozvale k embargu n

Sorodno





















Oglasi