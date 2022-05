Ob 18.58 je na priključni cesti med Logatcem ter priključkom na AC Logatec voznik osebnega vozila z vozilom zapeljal s cestišča, podrl zaščitno ograjo ter smreko, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in visokonapetostno baterijo ter odstranili zlomljeno smreko, ki je padla čez vozilo na cesto. Reševalci NMP ZD Logatec so pregledali eno osebo, vendar ta ni potrebovala zdravniške pomoči.