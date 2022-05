Ob 10.42 je v naselju Krška vas, občina Brežice, občan v reki Krki opazil neodzivno osebo. Gasilci PGE Krško so z opremo za reševanje iz vode utopljeno osebo prenesli na brežino in jo predali pristojnim službam. Na kraju so bili prisotni policisti, reševalci NMP Brežice in pogrebna služba, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.