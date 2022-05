Vojna na vzhodu Ukrajine dosegla vrh intenzivnosti Družina Ukrajinske oblasti so včeraj sporočile, da so spopadi na vzhodu države v regiji Donbas dosegli najvišjo stopnjo intenzivnosti doslej, saj ruske sile prodirajo vedno globlje v to industrijsko regijo.

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Tanja Žagar