Hauptman: Na Touru je zelo težko zmagati, še težje pa to ponoviti 24ur.com Športni direktor kolesarske ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman je po tiskovni konferenci ob predstavitvi 41. maratona Franja spregovoril o pripravah svojega varovanca in dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. Prepričan je, da bo 23-letnik pustil pečat na dirki po Sloveniji, a glavni cilj ostaja Tour. Triindvajsetletni slovenski as je trenutno na višinskih pripravah v Livi...

