Nekdanja “neodvisna” novinarka RTV se je znašla v Golobovih vrstah Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) Predstavljamo vam še eno “neodvisno” sodelavko Roberta Goloba. Gre za nekdanjo novinarko RTV, ki je za nagrado, za uspešno propagando, najprej prejela pozicijo v stranki LMŠ. Zaposlena je bila kot podsekretarka v poslanski skupini. In sedaj je kot strokovna sodelavka že pri Golobu. Naklonjenosti do slamnate stranke LMŠ in njenega liderja se kot novinarka Nuša Baranja ...

Sorodno



Oglasi