Piše: Ana Hribar (Nova24tv) Največja stranka v parlamentu Gibanje Svoboda že trosi laži in meče polena pod noge. V zapisu na Twitterju so že z lažjo napadli osebno integriteto političnega analitika in svetovalca za odnose z javnostjo na ministrstvu za kulturo, Mitjo Iršiča. Nova koalicija z Robertom Golobom na čelu, prvakom največje stranke v parlamentu Gibanje Svoboda, se je odločila, da bo imel ...