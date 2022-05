Pomočnik britanske ministrice odstopil zaradi afere Partygate Dnevnik Britanski poslanec Paul Holmes je odstopil z mesta pomočnika notranje ministrice Priti Patel in dejal, da so ga nova razkritja v poročilu glede afere Partygate, s katero se že dlje časa sooča britanski politični vrh, »šokirala in razjezila«. Premier...

Sorodno







Oglasi