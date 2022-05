Partygate: Poslanec 'šokiran in jezen' odstopil, Johnson ne namerava 24ur.com Britanski poslanec Paul Holmes je odstopil z mesta pomočnika notranje ministrice Priti Patel ter dejal, da so ga nova razkritja v poročilu o aferi Partygate, s katero se že dlje časa sooča britanski politični vrh, "šokirala in razjezila". Premier Boris Johnson medtem vztraja, da ne bo odstopil.

