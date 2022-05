Sodni spor med Johnnyjem Deppom in Amber Heard se počasi končuje RTV Slovenija Šesttedenski sodni spor med ameriškima igralcema in nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard se počasi bliža koncu. Čez dan so potekali sklepni nagovori, sodnica Penney Azcarate pa je porotnike pozvala, naj sprejmejo končno odločitev.

