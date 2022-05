Colorado prehitel sireno in zadrsal v finale zahodne konference SiOL.net Hokejisti Edmonton oilers so v finalu zahodne konference dočakali tekmeca. To je Colorado Avalanche, ki je na šesti tekmi s 3:2 premagal St. Louis Blues in napredoval v tretji krog končnice. Zmagoviti zadetek je šest sekund pred iztekom rednega dela dosegel Darren Helm.

