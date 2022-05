Miami na krilih izjemnega Butlerja izsilil sedmo tekmo SiOL.net Košarkarji Miami Heat so na šesti tekmi konferenčnega finala v gosteh pri Boston Celtics zmagali s 111:103 in izsilili sedmo tekmo. To jim je uspelo po rekordnem večeru končnice Jimmyja Butlerja, ki je voz moštva s Floride vlekel s 47 točkami, ki jim je dodal še devet skokov in osem asistenc. Kdo se bo v finalu pridružil Golden State Warriors bo znano po nedeljskem srečanju.

