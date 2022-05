POZIV: Ste videli nesrečo v Mariboru? Voznik pobegnil Lokalec.si Policisti Postaje prometne policije Maribor, obravnavajo prometno nesrečo I. kategorije in pobegom, ki jo je 27. 5. 2022 ob 20.20 uri v križišču Dravograjske in Erjavčeve v naselju Maribor povzročil NN voznik. “Dne 27. 5. 2022 ob 20:20 uri se je pred križiščem Dravograjske ceste in Erjavčeve ulice zgodila prometna nesreča I. kategorije. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica osebnega avtom ...

