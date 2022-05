Znane podrobnosti: 45-letni motorist umrl, vanj trčil voznik, ki je prehiteval Lokalec.si Prometna nesreča s smrtnim izidom na cesti med Plavami in Novo Gorico se je v petek popoldne zgodila, ko je voznik osebnega avtomobila začel prehitevati osebni avto pred seboj, čeprav ni bilo dovolj prostora. Takrat je pripeljal motorist in trčil v osebno vozilo. Odbilo ga je z motornega kolesa na vozišče, kjer je podlegel poškodbam. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je 52-le ...

