Včeraj popoldne so policisti iz Nove Gorice posredovali na državni cesti Solkan - Plave, kjer se je v bližini gostline Dermota pripetila huda prometna nesreča. Po prvih zbranih obvestilih sta bila v nesreči udeležena 52-letni O.A. in 45-letni M.K., oba državljana Slovenije. Voznik motornega kolesa je na kraju podlegel telesnim poškodbam. Obe udeleženi vozili sta zagoreli in zgoreli.