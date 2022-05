TRAGIČNO: V popoldanskih urah se je zgodila smrtna prometna nesreča Lokalec.si Nekaj minut pred 17. uro je na državni cesti med Plavami in Novo Gorico je prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Trčila sta motorno kolo in avtomobil, motorist je v nesreči izgubil življenje, so za STA potrdili na operativno-komunikacijskem centru (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica. V nesreči je umrl slovenski državljan. Zaprta glavna cesta Nekaj ur po nesreči je še potekal ogled kraj ...

