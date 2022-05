Teksas: Varnostni organi priznali, da se policija ni pravilo odzvala 24ur.com Pretekli teden je Teksas pretresel strelski pohod, v katerem je 18-letnik ustrelil 19 otrok in dve učiteljici. V javnosti so se hitro pojavili očitki, da je policija predolgo čakala, preden je vstopila v šolo in posredovala, zdaj pa je njihov odziv za napačen označil tudi visoki uradnik za varnost.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Arčon

Matjaž Han

Luka Dončić

Aleksander Jevšek