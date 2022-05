V Teksasu kritike na račun počasnega posredovanja policistov med strelskim napadom Dnevnik Teksaški policisti so se v četrtek otepali številnih vprašanj in obtožb o počasnem posredovanju v času napada na osnovno šolo Robb v kraju Uvalde, kjer je 18-letnik v torek ubil 19 otrok in dve učiteljici. Odgovora na to, zakaj je trajalo kar 90...

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Saša Arsenovič

Matjaž Kek