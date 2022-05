Slovensko pevko presenetili otroški oboževalci BibaLeze.si Letošnji nastopajoči v šovu Znan obraz ima svoj glas ves teden vadijo, se potijo in trudijo, da bi gledalcem v nedeljo zvečer pričarali kar najboljši šov in zabavo, to pa znajo ceniti tudi otroci, ki jih je navdušila Damjana Golavšek. Prejšnjo nedeljo, ko je Damjana imitirala Shanio Twain, so jo po spremljanju oddaje v živo presenetili z izvirnim darilom.

