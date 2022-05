Predzadnja zmaga šla v roke bratoma BQL 24ur.com Enajsta oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je postregla z nepozabnimi imitacijami in odličnimi nastopi, ki so bili prava paša za oči in ušesa. A na koncu je zmago večera domov odnesla Anej in Rok Piletič, ki sta navdušila v pop-opernem duetu.

Sorodno Oglasi