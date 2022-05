Vreme: Danes oblačno Dnevnik Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

