Vreme: Pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami Dnevnik Danes bo na severovzhodu delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko popoldne nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boris Pahor

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Bojan Kumer