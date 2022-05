Dobrodelna tekaška prireditev Porsche Maribor Run4Motion se je po dveh letih premora zaradi znanih vzrokov v mesto ob Dravi vrnil tek na 21 kilometrov, ob tem pa so že na trasi tudi tekači na 13 kilometrov, 5 kilometrov. Letošnja novost so teki za otroke in tek z kužki – canicross, ki so ze pritekli v cilj. Tudi letos ima prireditev dobrodelno noto, saj bodo organizatorji 3€ vsake vplačane startn ...