Čehi v zadnji tretjini odpihnili Američane in po preobratu osvojili bron SiOL.net Hokejisti Češke so v boju za bron na 85. svetovnem prvenstvu z 8:4 premagali Američane. Ti so po prvi tretjini vodili s 3:1, pred tretjo pa 3:2, a Češka je v zadnjem delu povsem prevladala, dosegla šest golov in se po desetih letih razveselila odličja na SP. Ob 19.20 pa še zadnje dejanje, ponovitev lanskega finala med gostitelji Finci in branilci naslova Kanadčani. Po tekmi bosta tudi dokončno jas...

