Presenečenje: Ajda Novak na stopničkah v novi olimpijski disciplini Lokalec.si Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju v Liptovskem Mikulašu se je za slovenski tabor končalo precej bolje, kot se je začelo. Zadnji dan je po zlatu Benjamina Savška v slalomu kanuistov pozitivno presenetila še Ajda Novak, ki je v disciplini ekstremni slalom, novi olimpijski disciplini, osvojila bronasto kolajno. Spretnejši in hitrejši na tekmi, ki je podobna smučarskem krosu (najprej so na sporedu ...

