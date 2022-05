V polfinalu EP še Savšek, Božič in Hočevarjeva Dnevnik Drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah na Slovaškem so se na reko Vah podali kanuistke in kanuisti, v posamični konkurenci pa so si nedeljski polfinale priveslali Benjamin Savšek, Luka Božič in Eva Alina Hočevar. V ekipnih vožnjah...

