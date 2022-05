Še tesnejše sodelovanje policistov in redarjev Gorenjski glas Kranj – Policijska uprava Kranj in Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Gorenjske sta pred dnevi sklenila protokol o medsebojnem sodelovanju, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so razložili, je cilj sodelovanja večja...

