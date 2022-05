Komandir: "Kranj je mirno in varno mesto" zurnal24.si Nedavno sta Policijska uprava Kranj in Medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Gorenjske še dodatno nadgradila protokol o medsebojnem sodelovanju. Cilj tovrstnega povezovanja je, kot zagotavljajo, še povečati učinkovitost obeh služb pri zagotavljanju varnosti občanom - temelji pa na medsebojnem obveščanju, izmenjavi podatkov ter skupnem preventivnem in akcijskem delu na področju varnosti v cestnem prometu, zagotavljanja javnega reda in miru ter varovanja okolja.

