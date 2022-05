Minister Andrijanič pojasnjuje, kje in kako unovčiti digitalne bone? #video SiOL.net Od 15. junija boste lahko unovčili digitalne bone v vrednosti 150 evrov. Bone bodo prejeli vsi dijaki in študentje ter vsi starejši od 55 let, ki se bodo vključili v subvencionirane izobraževalne programe. Do digitalnih bonov bodo upravičeni tudi osnovnošolci, ki so vpisani v 7., 8. in 9. razred.

