Objavljen javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 Vlada RS Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74/22 dne 27. 5. 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za naslednje triletno obdobje oziroma do leta 2025 (v nadaljevanju: javni razpis).

