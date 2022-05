Za francosko ministrico ni dileme: Krivi so navijači Liverpoola brez kart 24ur.com Nova francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je dejala, da želijo zagotoviti, da se kaos, ki je zaznamoval finale Lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom, ne ponovi. Tudi zato, ker bo Pariz leta 2024 prireditelj olimpijskih iger. Organizator finalnega obračuna, kot tudi francoske oblasti, še naprej vztrajajo pri tezi, da je za incidente pred stadionom in posledično kasnejši z...

