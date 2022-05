Prenehali veljati še zadnji epidemični ukrepi SiOL.net Po ponedeljkovem sklepu vlade v odhajanju so z današnjim dnem odpravljeni še zadnji ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom. Kot zadnja sta sicer veljala ukrepa o obveznem nošenju zaščitnih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Sorodno

















































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Boris Pahor

Danijel Bešič Loredan

Luka Mesec